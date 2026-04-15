Avcı: Kış Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Avcı: Kış Savaşı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Buz Kraliçesi Freya’nın, kız kardeşi Ravenna’yı Büyülü Ayna ile hayata döndürmesiyle başlayan bu fantastik serüven, iki güçlü kardeşin dünyayı tehdit eden karanlık ittifakına karşı sürgün edilmiş avcıların verdiği destansı mücadeleyi konu alıyor. 2012 yapımı ilk filmin öncesini anlatan yapım, aşkın yasaklandığı bir krallıkta Buz Kraliçesi’nin yükselişini odağına alıyor. Ravenna’nın geri dönüşüyle artan tehlikeyi durdurabilecek tek güç ise kalplerini aşka kapatma emrine itaat etmeyen cesur avcılardır. Sürgün edildikleri topraklardan dönen bu savaşçılar, iki büyücüye karşı durarak dünyanın kaderini belirlemek için yeniden birleşirler.

AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başlıca Oyuncular

• Chris Hemsworth – Eric (Avcı)

• Charlize Theron – Ravenna (Kötü Kraliçe)

• Emily Blunt – Freya (Buz Kraliçesi)

• Jessica Chastain – Sara

• Nick Frost – Nion

• Rob Brydon – Gryff

• Sheridan Smith – Mrs. Bromwyn

• Alexandra Roach – Doreena

• Sam Claflin – William

• Sophie Cookson – Pippa

Yönetmen

• Cedric Nicolas-Troyan

Senaryo

• Craig Mazin

• Evan Spiliotopoulos

Müzik

• James Newton Howard