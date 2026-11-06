AUZEF sınavları ertelendi mi? SON DAKİKA! AUZEF vize sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

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Auzef sınavları ertelendi mi? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce 7-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan ara sınavların ertelenmesiyle öğrenciler yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Detaylar...

AUZEF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Evet. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026-2027 güz yarıyılı vize sınavları ertelendi. Daha önce 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanan ara sınavlar, alınan takvim değişikliğiyle bir hafta sonraya alındı.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 14-15 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Böylece daha önce 7-8 Kasım olarak duyurulan sınav tarihleri değiştirilmiş oldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF vize sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi takip ediyor. Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınava girecekleri yer ve salon bilgilerini öğrenmeleri açısından önem taşıyor.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasına ilişkin güncel duyurular için İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi internet sitesinin takip edilmesi gerekiyor.