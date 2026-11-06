Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AUZEF sınavları ertelendi mi? SON DAKİKA! AUZEF vize sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AUZEF sınavları ertelendi mi? SON DAKİKA! AUZEF vize sınavı neden ertelendi, ne zaman yapılacak?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AUZEF sınavları ertelendi mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026-2027 güz yarıyılı vize sınavlarının takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce 7-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan sınavların ertelenmesiyle öğrenciler yeni tarihleri araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Detaylar haberimizde.

Auzef sınavları ertelendi mi? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce 7-8 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan ara sınavların ertelenmesiyle öğrenciler yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Detaylar...

AUZEF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Evet. İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026-2027 güz yarıyılı vize sınavları ertelendi. Daha önce 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanan ara sınavlar, alınan takvim değişikliğiyle bir hafta sonraya alındı.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 14-15 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Böylece daha önce 7-8 Kasım olarak duyurulan sınav tarihleri değiştirilmiş oldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF vize sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi takip ediyor. Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınava girecekleri yer ve salon bilgilerini öğrenmeleri açısından önem taşıyor.

Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasına ilişkin güncel duyurular için İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmi internet sitesinin takip edilmesi gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Hackerların yeni hedefi kan dondurdu

Tehlike çok büyük! Bunu yapan insan olamaz
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü43

Sergen Yalçın tek tek okudu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Yine hatipliğini konuşturdu! Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

Fatma Betül'ün ardından olay sözler: Erdoğan tüm kapıları araladı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
'Geleceğe Miras' ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı

"Geleceğe Miras" ile 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş11

İnsanları bir bir katlederken babasını arayıp bunları söylemiş