İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 akademik takvimi kapsamında sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini bütünleme (telafi) sınavlarına çevirmiş durumda. 12 Haziran 2026’da açıklanan final sınavı sonuçlarının ardından, özellikle derslerini geçemeyen veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için en kritik aşama bütünleme sınavları olacak. Peki, Auzef bütünleme sınavları ne zaman? 2026 AUZEF bütünleme (telafi) sınavı takvimi...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrenciler için bütünleme sınavları, akademik takvim kapsamında bitirme sınavlarının ardından planlanan önemli bir değerlendirme sürecidir. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için yapılan son değerlendirme sonuçlarının 12 Haziran 2026 tarihinde açıklanmasının ardından, öğrencilerin en çok merak ettiği konu bütünleme sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu tarihler, bahar dönemi derslerinde başarısız olan veya başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için belirlenmiş resmi sınav günleridir.

BÜTÜNLEME SINAVI KAPSAMI VE KATILIM KOŞULLARI

Bütünleme sınavları, öğrencilere ek bir değerlendirme hakkı sunarak dönem sonunda akademik başarıyı tamamlama imkânı sağlar. Bu sınavlara katılım için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur; sistem üzerinden otomatik olarak sınav listesine dahil edilirsiniz.

Bütünleme sınavına şu öğrenci grupları katılabilir:

Bitirme sınavına giremeyen öğrenciler

FF harf notu alan öğrenciler

DD ve DC koşullu başarı notuna sahip öğrenciler

Notunu yükseltmek isteyen öğrenciler