AUZEF 2026-2027 sınavsız ikinci üniversite başvurusu başladı mı, ne zaman bitecek?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ), 2026-2027 eğitim öğretim yılı Sınavsız İkinci Üniversite kayıt sürecini başlattı. Yeni bir alanda eğitim almak isteyen ya da mevcut akademik birikimini farklı bir bölümle desteklemeyi hedefleyen adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Peki, AUZEF 2026-2027 sınavsız ikinci üniversite başvurusu başladı mı, AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve Sınavsız ikinci üniversiteye kimler başvurabilir? İşte resmi açıklamalara göre süreçle ilgili tüm ayrıntılar...

AUZEF 2026-2027 SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı AUZEF Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt süreci başladı.

Başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 12 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yayımlanan bilgilere göre Sınavsız İkinci Üniversite uygulamasına başvuru yapabilecek adaylar şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarında öğrenim gören adaylar,

Ön lisans veya lisans programlarından mezun olan adaylar,

Lisans programında öğrenim gören veya mezun olan adaylar, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin ön lisans ve lisans programlarına başvurabilir.

Ön lisans programında öğrenim gören veya mezun olan adaylar ise yalnızca ön lisans programlarına başvuru yapabilir.

Bunun yanında;

Uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alan adaylar,

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde öğrenim gören adaylar da başvuru hakkına sahip bulunuyor. Bazı programlar için ise ek koşullar uygulanıyor.

Felsefe, Sosyoloji ve Tarih programlarına yalnızca lisans mezunu ve 35 yaşını doldurmuş adaylar başvurabiliyor.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programını tercih edecek adayların ise program kapsamında talep edilen belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemesi gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesi ve kayıt süreci, İstanbul Üniversitesinin ilan ettiği usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecek. Başvuru yapmak isteyen adayların işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde resmi başvuru sistemi üzerinden tamamlamaları gerekiyor.