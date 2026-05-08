Autoliv Türkiye'den çekildi mi? Autoliv Türkiye'den neden çekildi?

Türkiye’de otomotiv yan sanayi tarafında yaşanan gelişmeler, küresel üretim stratejilerindeki değişimlerle birlikte yeniden şekilleniyor. Son dönemde gündeme gelen Autoliv kararı da bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri oldu. Şirketin Türkiye operasyonlarına ilişkin aldığı karar, hem istihdam hem de üretim planlaması açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Peki, Autoliv Türkiye'den çekiliyor mu? Autoliv Türkiye'den neden çekiliyor? Detaylar...

AUTOLIV TÜRKİYE’DEN ÇEKİLİYOR MU?

Autoliv’in Türkiye’den tamamen ve anında çekildiği yönündeki yorumlar gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre süreç, ani bir çıkıştan ziyade kademeli bir üretim sonlandırma planı olarak ilerleyecek.

Autoliv, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki üretim kapasitesini yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında Türkiye’deki üretim faaliyetlerini aşamalı olarak durduracağını duyurdu. Bu kapsamda özellikle direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimi Türkiye’de zaman içinde sona erecek.

Şirketin planlamasına göre Türkiye’deki üretim süreci 2028 yılının ilk yarısına kadar tamamen bitirilmiş olacak. Bu nedenle süreç, kısa vadeli bir kapanmadan çok orta vadeli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.

Açıklamalarda ayrıca Türkiye’deki üretimin tamamen ortadan kaldırılmayıp, EMEA bölgesindeki diğer tesislere aktarılacağı bilgisi de yer alıyor. Bu da Autoliv’in küresel üretim ağını yeniden dengelemeye çalıştığını gösteriyor.

AUTOLIV TÜRKİYE’DEN NEDEN ÇEKİLİYOR?

Autoliv’in Türkiye kararının arkasında tek bir neden değil, küresel ölçekte şekillenen çok katmanlı bir üretim stratejisi bulunuyor. Şirketin açıklamalarına göre bu kararın temelinde küresel otomotiv sektöründeki yapısal dönüşüm yer alıyor.

Özellikle elektrikli araçlara geçiş, tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ve maliyet optimizasyonu gibi faktörler, üretim merkezlerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getiriyor. Autoliv de bu kapsamda EMEA bölgesindeki üretim kapasitesini yeniden analiz ettiğini ve mevcut kapasitenin gelecekteki talebin üzerinde kaldığını tespit ettiğini belirtiyor.

Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğini artırma ve uzun vadeli rekabet gücünü koruma hedefiyle doğrudan bağlantılı. Fazla üretim kapasitesinin bulunduğu bölgelerde konsolidasyon yapılması, küresel otomotiv tedarikçileri arasında sık görülen bir strateji olarak öne çıkıyor.

Karar kapsamında Türkiye’deki üretimin kademeli olarak azaltılması, aynı zamanda şirketin bölgesel üretim ağını daha dengeli hale getirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte üretimin tamamen durdurulması değil, başka tesislere kaydırılması planlanıyor.