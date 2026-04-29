Türkiye müzik endüstrisinde son dönemde yaşanan kız grubu hareketliliği, yeni projelere yönelik ilgiyi artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Big5 yarışmasıyla çıkış yapan Manifest’in ardından, şimdi de “Aura” adıyla anılan yeni bir kız grubunun hazırlandığı iddiaları gündeme geldi. Peki, Aura kız grubu üyeleri kimler? Aura kız grubunun isimleri nedir? Detaylar...

AURA KIZ GRUBU ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Müzik kulislerinde yer alan bilgilere göre “Aura” isimli yeni kız grubunun dört üyeden oluşacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, proje kapsamında değerlendirilen isimlerin Aslı, Suzi, Meri ve Esra olduğu öne sürülüyor.

Özellikle Aslı isminin, Big5 yarışmasında yer alan Aslı Göztaşı ile ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Bu iddia, sosyal medyada paylaşılan bazı prova ve çekim görüntülerinin ardından daha fazla konuşulmaya başlanmış durumda.

Şu an için proje ekibi tarafından üyelik yapısına dair net bir doğrulama yapılmadığı için tüm bilgiler kulis söylentileri ve iddialar çerçevesinde değerlendiriliyor.

PROJE SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Aura grubunun hazırlık sürecinin bir süredir devam ettiği, ancak tanıtım aşamasına yeni geçildiği ifade ediliyor. Paylaşılan görsellerin ise grubun ilk konsept çekimlerine ait olabileceği konuşuluyor.