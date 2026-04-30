Aura Girls grubu üyesi olduğu iddia edilen Meri kimdir? Meri kaç yaşında, nereli?

Müzik sektöründe yeni bir kız grubu olarak konuşulan “Aura Girls” projesi etrafındaki iddialar gündemdeki yerini korurken, grubun olası üyeleri arasında adı geçen Meri merak konusu oldu. Sosyal medya ve kulislerde ismi sıkça anılan Meri’nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AURA KIZ GRUBU ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Müzik kulislerinde yer alan bilgilere göre “Aura” isimli yeni kız grubunun dört üyeden oluşacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da proje kapsamında Aslı, Suzi, Meri ve Esra isimlerinin değerlendirildiği öne sürülüyor. Özellikle Aslı isminin Big5 yarışması sürecinde yer alan Aslı Göztaşı ile ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan prova ve çekim görüntülerinin ardından iddialar daha da güçlenmiş durumda. Ancak tüm bu bilgiler resmi doğrulama bulunmadığı için kulis söylentisi niteliği taşıyor.

PROJE SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Sektör kaynaklarına göre Aura grubunun hazırlık süreci bir süredir devam ediyor ve proje henüz tanıtım aşamasına yeni geçmiş durumda. Paylaşılan görsellerin grubun ilk konsept çekimlerine ait olabileceği konuşulurken, proje ekibinden resmi bir üyelik açıklaması yapılmadığı için net bilgiler bulunmuyor. Gelişmelerin önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.