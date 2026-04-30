Aura Girls grubu üyesi olduğu iddia edilen Aslı kimdir? Aslı Göztaşı kaç yaşında, nereli?

Müzik sektöründe yeni bir kız grubu projesi olarak gündeme gelen “Aura Girls” ile ilgili iddialar konuşulmaya devam ederken, grubun olası üyelerinden biri olarak adı geçen Aslı Göztaşı merak uyandırıyor. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler sonrası “Aslı Göztaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AURA KIZ GRUBU ÜYELERİ KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Müzik dünyasında yeni bir proje olarak gündeme gelen “Aura” isimli kız grubunun dört üyeden oluşacağı iddiaları konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulis bilgilerine göre grubun Aslı, Suzi, Meri ve Esra isimlerinden oluştuğu öne sürülüyor. Özellikle Aslı isminin, Big5 yarışması sürecinde yer alan Aslı Göztaşı ile ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Ancak tüm bu bilgiler şu aşamada doğrulanmış resmi veriler değil, iddia ve kulis söylentileri olarak değerlendiriliyor.

PROJE SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Aura grubunun hazırlık sürecinin bir süredir devam ettiği, ancak tanıtım aşamasına yeni geçildiği ifade ediliyor. Gruba ait olduğu öne sürülen görsellerin ilk konsept çekimlerine ait olabileceği konuşulurken, proje ekibinden henüz resmi bir üyelik açıklaması yapılmadığı belirtiliyor. Bu nedenle grup yapısı ve detaylar netleşmiş değil, gelişmelerin ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.