Beşiktaş ve Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. "Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Mücadeleyi donmadan, HD kalitesinde ve şifresiz izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun canlı yayın detaylarını merak ediyor. ATV CANLI izleme linki var mı? ( Beşiktaş Keçiörengücü) ATV HD kesintisiz donmadan canlı yayın nereden izlenir? İşte karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden canlı takip edebileceğiniz tüm platformlar ve yayın ayrıntıları...

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlılar kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan bu kritik müsabaka, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olan maçla ilgili son dakika değişikliği yaşandı. Başlangıçta A Spor'da olması beklenen karşılaşma, yayın akışındaki güncellemeyle birlikte ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

A SPOR VE ATV CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kupa maçlarını internet üzerinden takip etmek isteyen kullanıcılar için "ATV canlı izle" ve "ATV kesintisiz HD izle" seçenekleri büyük önem taşıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, maçları hem televizyondan hem de dijital platformlardan şifresiz olarak sunuyor.

Beşiktaş - Keçiörengücü maçını donmadan ve yüksek kalitede izlemek için ATV'nin resmi web sitesindeki "Canlı Yayın" sekmesini kullanabilir veya ATV YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Ayrıca mobil cihazlarınızdan ATV uygulamasını indirerek maçı her yerden izleme imkanına sahipsiniz.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM VE EKSİKLER

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, kupada 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gruptaki ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılarda bazı önemli eksikler bulunuyor:

Wilfred Ndidi: Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giydiği için kadroda yer almıyor.

Necip Uysal: Kulüp bulması istendiği için kadro dışı durumda.

Ayrılıklar: Devre arasında Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollar ayrıldı.

Geri Dönenler: El Bilal Toure turnuvadan döndü ve şans verilmesi halinde sahada olacak. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu takımla çalışmalara başladı.

ZTK MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Ziraat Türkiye Kupası maçları geleneksel olarak ATV ve A Spor kanalları üzerinden şifresiz olarak yayınlanmaktadır. Bu akşamki Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı da ATV ekranlarından herhangi bir ücret ödemeden veya üyelik gerektirmeden izlenebilecektir.

Maçı takip etmek için uydu alıcınızda ATV'nin güncel frekans bilgilerinin (Türksat 4A: 12053 Mhz, Symbol Rate: 27500, FEC: 5/6, Pol: Yatay) tanımlı olması yeterlidir.