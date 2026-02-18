ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 18 Şubat ATV yayın akışında neler var?
ATV, 18 Şubat Çarşamba günü zengin yayın akışıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sabah programlarından akşam dizilerine, gece kuşağına kadar uzanan içerikler televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor.
18 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında prime time heyecanı yaşanacak. Gün boyunca süren yayın akışının ardından akşam kuşağında ekrana gelecek diziler ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bu akşam ATV'de ne var, hangi yapım saat kaçta başlayacak?" soruları sıkça araştırılırken, 18 Şubat ATV yayın akışına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Kuruluş Orhan (15. Bölüm)
- 00:20 – Aynı Yağmur Altında (2. Bölüm)
- 02:45 – HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
- 03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur