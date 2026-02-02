ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Şubat ATV yayın akışında neler var?
2 Şubat Pazartesi ATV, sabah saatlerinden gece kuşağına kadar uzanan dolu dolu yayın akışıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Gün boyunca ekrana gelecek programlar arasında bilgilendirici yapımlar, popüler diziler ve özel sürpriz içerikler öne çıkıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 2 Şubat ATV yayın akışında neler var?
2 Şubat Pazartesi akşamı ATV, prime time kuşağında dikkat çeken yapımlarla ekran başındakilerin karşısına çıkıyor. Gün boyu süren yayın akışının ardından akşam kuşağında ekrana gelecek programlar, izleyicilerin merakla takip ettiği içerikler arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için tıklayın .
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri | İzle
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert | Canlı izle
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
- 21:45 – Kuruluş Orhan (12. Bölüm)
- 00:50 – A.B.İ. (3. Bölüm)
- 03:45 – Bir Gece Masalı