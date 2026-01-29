ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 29 Ocak ATV yayın akışında neler var?
29 Ocak Perşembe günü ATV, sabah kuşağından gece saatlerine kadar uzanan dolu dolu yayın akışıyla izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunuyor. Gün boyunca bilgilendirici programlar, sevilen diziler ve özel yapımlar ATV ekranlarında olacak. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 29 Ocak ATV yayın akışında neler var?
29 Ocak Perşembe akşamı ATV'de prime time kuşağı yine iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. Gün boyu süren yayın maratonunun ardından akşam saatlerinde ekrana gelecek programlar, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için tıklayın .
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1210. Bölüm)
- 00.20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01.20 – A.B.İ. (3. Bölüm)
- 04.00 – Bir Gece Masalı