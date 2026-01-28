Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Ocak ATV yayın akışında neler var?

28 Ocak Çarşamba günü ATV, günün ilk saatlerinden gece kuşağına kadar uzanan zengin yayın akışıyla ekran başındaki izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Bilgilendirici programlardan eğlenceye, iddialı dizilerden özel yapımlara kadar pek çok yapım gün boyunca ATV ekranlarında yer alacak. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Ocak ATV yayın akışında neler var?

28 Ocak Çarşamba akşamı ATV ekranlarında prime time heyecanı yaşanacak. Günün yoğun yayın akışının ardından akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merakla araştırılırken, dikkat çeken dizi ve özel yayınlar öne çıkıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın .

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:30 – Aldatmak
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı Yayın)
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Kuruluş Orhan (12. Bölüm)
  • 00:20 – A.B.İ. (3. Bölüm)
  • 03:15 – Bir Gece Masalı
  • 05:45 – Aldatmak



