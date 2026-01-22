ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 22 Ocak ATV yayın akışında neler var?
22 Ocak Perşembe günü ATV, sabah kuşağından geceye kadar dolu dolu bir yayın akışıyla izleyicilerle buluşuyor. Gün boyu haberlerden eğlence ve magazin programlarına, sevilen dizilerden özel yayınlara kadar pek çok içerik ekranda olacak. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 22 Ocak ATV yayın akışında neler var?
22 Ocak Perşembe akşamı ATV, prime time kuşağında izleyicileri ekrana kilitleyecek iddialı yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. Gün boyu süren yayın akışının ardından akşam kuşağında hangi programların yer alacağı merak konusu olurken, sevilen diziler ve özel içerikler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için tıklayın .
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1208. Bölüm)
- 00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)
- 04:00 – Bir Gece Masalı
- 05:40 – Aldatmak