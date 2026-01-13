Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 13 Ocak ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
13 Ocak Salı günü ATV, sabahın erken saatlerinden geceye uzanan zengin yayın akışıyla izleyicileri ekran başına davet ediyor. Gün boyu süren programlar, hem eğlenceli hem de bilgilendirici içerikleriyle televizyon keyfini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 13 Ocak ATV yayın akışında neler var?

13 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında tempo düşmüyor. Gün boyunca süren yayınların ardından, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Prime time'da hangi programların yer alacağı merak edilirken, ATV'nin akşam yayın akışına dair detaylar haberin devamında…

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı Yayın)
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – ABİ (1. Bölüm)
  • 22.50 – ABİ (1. Bölüm – Tekrar)
  • 02.30 – Bir Gece Masalı
  • 04.30 – Kardeşlerim
