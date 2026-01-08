Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 8 Ocak ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
8 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında izleyicileri hareketli ve yoğun bir yayın akışı karşılıyor. Günün ilk saatlerinden geceye kadar uzanan programlar, özellikle akşam kuşağında sürpriz gelişmelere sahne olmaya hazırlanıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 8 Ocak ATV yayın akışında neler var?

8 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında yoğun bir tempo hakim. Gün boyu süren yayınların ardından, akşam kuşağında izleyicileri merakla beklenen yapımlar karşılamaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Aldatmak
  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – ATV Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – ATV Ana Haber
  • 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1205. Bölüm)
  • 00.20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 01.20 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)
  • 04.00 – Kardeşlerim
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
