ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 4 Ocak ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
4 Ocak Pazar günü ATV'de sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen dakikalarına kadar uzanan zengin bir yayın akışı izleyicilerle buluşuyor. Günün ilk kuşağından akşam saatlerine, eğlenceli programlardan merak uyandıran yapımlara kadar hazırlanan içerikler, izleyicilere dolu dolu bir televizyon günü sunmayı amaçlıyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 4 Ocak ATV yayın akışında neler var?

4 Ocak Pazar akşamı ATV'de yayın temposu hız kesmeden devam ediyor. Gün boyunca süren yoğun ekran trafiğinin ardından, akşam kuşağında izleyicileri ekran başına çekmesi beklenen yapımlar öne çıkıyor. Prime time saatlerinde hangi programların ekrana geleceği ve izleyicilere nasıl bir akşam sunacağı merak edilirken, yayın akışına ilişkin detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV canlı izlemek için tıklayın.

  • 06:00 – Aldatmak
  • 07:30 – atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
  • 11:20 – Dizi TV
  • 12:10 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema (Canlı İzle)
  • 14:15 – Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema
  • 16:00 – Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? / Özel
  • 00:20 – Benim Adım Feridun / Yerli Sinema
  • 02:10 – Bir Gece Masalı
  • 03:50 – Kardeşlerim
  • 05:45 – Aldatmak
Sahra Arslan
