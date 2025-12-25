ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Aralık ATV yayın akışında neler var?
25 Aralık Perşembe günü ATV'de izleyicileri hareketli bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden geceye kadar ekrana gelecek yapımlar, diziler ve programlarla ATV, ekran başındakilere dopdolu bir gün vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Aralık ATV yayın akışında neler var?
25 Aralık Perşembe günü ATV ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Gün boyunca sürecek programlar ve haber içeriklerinin ardından, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar prime time'da dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV CANLI İZLE
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Aldatmak
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
- 21:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1202. Bölüm)
- 00:20 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
- 04:00 – Kardeşlerim