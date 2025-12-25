Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Aralık ATV yayın akışında neler var?

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Aralık ATV yayın akışında neler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 Aralık Perşembe günü ATV'de izleyicileri hareketli bir yayın akışı bekliyor. Sabah saatlerinden geceye kadar ekrana gelecek yapımlar, diziler ve programlarla ATV, ekran başındakilere dopdolu bir gün vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Aralık ATV yayın akışında neler var?

25 Aralık Perşembe günü ATV ekranlarında dopdolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Gün boyunca sürecek programlar ve haber içeriklerinin ardından, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar prime time'da dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 25 Aralık ATV yayın akışında neler var?


ATV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aldatmak
  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili
  • 21:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1202. Bölüm)
  • 00:20 – Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
  • 04:00 – Kardeşlerim
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim gözaltına alındı
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı