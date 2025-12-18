Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 18 Aralık ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
18 Aralık Perşembe günü ATV ekranları, sabahın ilk saatlerinden itibaren dopdolu bir yayın akışıyla izleyicileri karşılıyor. Gündüz kuşağında yer alan programlar, magazin içerikleri ve haber bültenleri günün temposunu belirlerken; akşam kuşağında ekrana gelecek dizi ve özel yapımlar ise "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusunu gündeme taşıyor. Gün boyu sürecek yayın maratonunun ayrıntıları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki!

ATV, 18 Aralık Perşembe günü ekran başındaki izleyiciler için dolu dolu bir yayın akışıyla dikkat çekiyor. Güne haber ve gündem odaklı programlarla başlayan kanal, gün boyunca magazin ve eğlence içerikleriyle temposunu artırıyor. Akşam saatlerine gelindiğinde ise ekrana gelecek diziler ve özel yapımlar, "Bu akşam ATV'de ne var?" sorusunu öne çıkarırken, prime time kuşağındaki tercihler günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 19:45 – Kupa Günlüğü
  • 20:30 – Galatasaray – RAMS Başakşehir
  • 22:50 – Kuruluş Orhan (8. Bölüm)
  • 01:30 – Gözleri Karadeniz (16. Bölüm)
  • 04:00 – Kardeşlerim
  • 05:30 – Aldatmak
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
title