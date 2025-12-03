Haberler

Güncelleme:
ATV, 3 Aralık Çarşamba günü yayın akışıyla izleyicilere dopdolu bir gün sunuyor. Sabah haber ve magazin programlarıyla başlayan yayınlar, gün boyunca sevilen diziler, keyifli yarışmalar ve farklı eğlence içerikleriyle devam edecek. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 3 Aralık ATV yayın akışında neler var?

ATV, 3 Aralık Çarşamba günü yayın akışıyla izleyicilere kesintisiz bir ekran keyfi sunuyor. Sabah kuşağında haber ve magazin programlarıyla başlayan yayınlar, öğle saatlerinde eğlenceli yarışmalar ve çeşitli içeriklerle devam ediyor. Akşam kuşağında ise kanalın sevilen dizileri ve popüler filmleri izleyiciyle buluşuyor. 3 Aralık ATV yayın akışının tüm detayları haberin ilerleyen bölümünde sizlerle paylaşılıyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Kuruluş Orhan (6. Bölüm)
  • 00:20 – Gözleri Karadeniz (14. Bölüm)
  • 03:00 – Kardeşlerim
  • 05:30 – Aldatmak
Sahra Arslan
Sahra Arslan
