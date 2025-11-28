ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV, 28 Kasım yayın akışıyla izleyicilerini zengin bir içerik programıyla buluşturuyor. Güne sabah haberleri ve magazin programlarıyla başlayan kanal, günün ilerleyen saatlerinde popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve çeşitli eğlence programlarıyla devam ediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV CANLI İZLE
ATV canlı izlemek için tıklayın.
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Kahvaltı Haberleri
- 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – C Takımı / TV'de İlk / Yerli Sinema
- 22:25 – Gece Gündüz / Yabancı Sinema
- 00:30 – Kuruluş Orhan (5. Bölüm)
- 03:00 – Kardeşlerim