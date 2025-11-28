Haberler

ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Kasım ATV yayın akışında neler var?

Güncelleme:
ATV, 28 Kasım yayın akışıyla izleyicilerini zengin bir içerik programıyla buluşturuyor. Güne sabah haberleri ve magazin programlarıyla başlayan kanal, günün ilerleyen saatlerinde popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve çeşitli eğlence programlarıyla devam ediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 28 Kasım ATV yayın akışında neler var?

ATV, 28 Kasım yayın akışıyla izleyicilere gün boyu dopdolu bir ekran deneyimi sunuyor. Sabah kuşağı haberler ve magazin programlarıyla başlarken, öğle saatlerinde eğlenceli yarışmalar ve keyifli içerikler ekrana geliyor. Akşam ise kanalın popüler dizileri ve sevilen filmleri izleyicilerle buluşuyor. 28 Kasım ATV yayın akışının tüm detayları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV CANLI İZLE

ATV canlı izlemek için tıklayın.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor (Canlı)
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – ATV Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – C Takımı / TV'de İlk / Yerli Sinema
  • 22:25 – Gece Gündüz / Yabancı Sinema
  • 00:30 – Kuruluş Orhan (5. Bölüm)
  • 03:00 – Kardeşlerim
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
