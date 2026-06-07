ATV CANLI İZLE: ATV canlı, HD, full nereden izlenir? Venezuela-Türkiye hazırlık maçı ATV’de yayınlanacak mı?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı öncesinde gözler ATV yayın akışına çevrildi. A Milli Takım'ın kritik sınavını kaçırmak istemeyen futbolseverler, "ATV canlı izle", "ATV HD yayın linki" ve "Milli maç hangi kanalda?" aramalarını hızlandırdı. Türkiye'nin Venezuela karşısındaki performansını takip etmek isteyenler için karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve canlı yayın detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

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VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı, 6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece oynanacak. Karşılaşma 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın Venezuela ile oynayacağı hazırlık mücadelesi, Türkiye saati ile (TSİ) 01.00'de başlayacak.

VENEZUELA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezuela - Türkiye hazırlık maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ATV'den canlı takip edebilecek.