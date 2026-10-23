ATV CANLI İZLE: 23 Ekim Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. 23 Ekim Cuma günü programı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ekranına ulaşabiliyor. Peki, Müge Anlı bugün başladı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte ATV canlı yayın ekranı ve programın yayın saati…

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