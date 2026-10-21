ATV CANLI İZLE: 21 Ekim Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. 21 Ekim Çarşamba günü de programın yayın akışında yer aldığı görülüyor. Canlı yayını takip etmek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi canlı yayın ekranı üzerinden programa ulaşabiliyor.

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