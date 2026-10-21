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ATV CANLI İZLE: 21 Ekim Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?

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ATV CANLI İZLE: 21 Ekim Müge Anlı canlı nereden izlenir? Müge Anlı başladı mı, saat kaçta başlıyor?
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ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Programın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri ve ele alınacak konuları merak eden izleyiciler, “Müge Anlı başladı mı?”, “Müge Anlı saat kaçta başlıyor?” ve “Müge Anlı canlı izle” sorularına yanıt arıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. 21 Ekim Çarşamba günü de programın yayın akışında yer aldığı görülüyor. Canlı yayını takip etmek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi canlı yayın ekranı üzerinden programa ulaşabiliyor.

ATV CANLI İZLE

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ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun
  • 23.40 – Altı Üstü İstanbul (17. Bölüm)
  • 02.40 – A.B.İ.
  • 05.30 – Hercai
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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