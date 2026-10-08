Atilla Taş'ın kızı öldü mü, yaşıyor mu?

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Atilla Taş’ın kızı öldü mü sorusu, son saatlerde arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. İlk olarak gazeteci Burhan Akdağ’ın paylaşımıyla duyulan haberin ardından Sezen Taş’ın vefatı netlik kazanırken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Atilla Taş’ın yakın arkadaşı Ozan Orhon ise ünlü şarkıcıyı aradığını ancak yaşadığı acı nedeniyle konuşamadığını açıkladı. Peki, Sezen Taş’a ne oldu, olayla ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylar haberimizin devamında...

ATİLLA TAŞ’IN KIZI SEZEN TAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın Mersin’de hayatını kaybettiği haberi kesinlik kazandı. İlk olarak gazeteci Burhan Akdağ’ın sosyal medya paylaşımıyla duyulan acı haber, kısa süre içinde netleşti. Sezen Taş’ın yaşamını yitirmesi, kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Olay, sabah saatlerinde Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir sitede bulunan apartmanda yaşandı. İddiaya göre Sezen Taş, apartmanın 14'üncü katından düştü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sezen Taş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Ölümün nedenine ilişkin kesin bilgiler, otopsi raporunun ve yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

SEZEN TAŞ KİMDİR?

Sezen Taş, ünlü şarkıcı Atilla Taş’ın 1991 yılında İlkay Sarıköse ile yaptığı ilk evliliğinden 1992 yılında dünyaya gelen kızıdır. Babasının şöhretine rağmen kamuoyundan uzak bir hayat süren Sezen Taş, Mersin’de yaşıyordu. Evli olan Sezen Taş, iki çocuk annesiydi.

ATİLLA TAŞ’IN ACI GÜNÜ

Kızının ölüm haberiyle büyük bir acı yaşayan Atilla Taş’a, sanat dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı geldi. Taş’ın yakın arkadaşı, şarkıcı Ozan Orhon da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Atilla Taş ve ailesine başsağlığı diledi. Orhon, acı haberin ardından Atilla Taş’ı telefonla aradığını ancak yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle arkadaşının konuşamadığını ifade etti.

ATİLLA TAŞ KİMDİR?

Atilla Taş, 4 Şubat 1975'te Adana’nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. 1998'de çıkardığı ilk albümündeki “Ham Çökelek” şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Taş, müziğin yanı sıra televizyon programları ve dizilerle de uzun yıllar ekranlarda yer aldı. Henüz 17 yaşındayken baba olan sanatçı, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla derin bir yasa büründü.