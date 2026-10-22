Atilla Karaoğlan Galatasaray - Fenerbahçe karnesi: Atilla Karaoğlan'ın yönettiği FB GS maçları nasıl sonuçlandı?

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde görev yapacak hakem Atilla Karaoğlan oldu. Derbi öncesinde deneyimli hakemin iki takımın karşılaşmalarında yönettiği maçlar, skorlar, sarı ve kırmızı kartlar ile penaltı kararları gündeme geldi. Atilla Karaoğlan’ın Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki karnesinde yer alan karşılaşmalar merak ediliyor. Peki, Atilla Karaoğlan'ın yönettiği FB GS maçları nasıl sonuçlandı? Detaylar...

ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ

Atilla Karaoğlan’ın Galatasaray maçlarına ilişkin verilen bilgiler arasında Beşiktaş, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor karşılaşmaları bulunuyor. Bu maçlarda alınan sonuçlar, gösterilen kartlar ve penaltı kararları şöyle sıralanıyor:

GALATASARAY'IN ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETİMİNDEKİ MAÇLARI

3 Ağustos 2024 / Galatasaray-Beşiktaş

Sonuç: 0-5

Sarı kart: 4-4

Kırmızı kart: 1-0

Penaltı: 0-1

17 Mart 2024 / Kasımpaşa-Galatasaray

Sonuç: 3-4

Sarı kart: 4-1

Kırmızı kart: 1-0

Penaltı: 0-1

15 Ocak 2024 / Galatasaray-Kayserispor

Sonuç: 2-1

Sarı kart: 1-6

Kırmızı kart: 0-0

Penaltı: 1-1

19 Ağustos 2023 / Galatasaray-Trabzonspor

Sonuç: 2-0

Sarı kart: 4-3

Kırmızı kart: 0-0

Penaltı: 0-0

Verilen karşılaşma kayıtlarında Galatasaray'ın Beşiktaş, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor ile oynadığı maçların sonuçları ve kart istatistikleri yer alıyor.

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE KARNESİ

Atilla Karaoğlan’ın Fenerbahçe maçlarına ilişkin verilen bilgilerde Adana Demirspor, Hatayspor, Beşiktaş ve Alanyaspor karşılaşmaları bulunuyor. Söz konusu maçların skorları, sarı ve kırmızı kart sayıları ile penaltı istatistikleri şöyle:

FENERBAHÇE'NİN ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETİMİNDEKİ MAÇLARI

10 Ağustos 2024 / Fenerbahçe-Adana Demirspor

Sonuç: 1-0

Sarı kart: 2-3

Kırmızı kart: 0-0

Penaltı: 0-0

2 Mart 2024 / Hatayspor-Fenerbahçe

Sonuç: 2-0

Sarı kart: 1-5

Kırmızı kart: 0-0

Penaltı: 0-0

9 Aralık 2023 / Beşiktaş-Fenerbahçe

Sonuç: 1-3

Sarı kart: 5-4

Kırmızı kart: 0-0

Penaltı: 1-2

24 Eylül 2023 / Alanyaspor-Fenerbahçe

Sonuç: 0-1

Sarı kart: 2-6

Kırmızı kart: 0-0

Penaltı: 0-0

Verilen maç kayıtlarında Fenerbahçe'nin Adana Demirspor, Hatayspor, Beşiktaş ve Alanyaspor karşılaşmalarına ilişkin sonuçlar ve hakem istatistikleri yer alıyor.