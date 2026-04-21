Athletic Bilbao Osasuna maçı hangi kanalda, Athletic Bilbao Osasuna CANLI izleme linki var mı?

İspanya La Liga’nın dikkat çeken maçlarından biri olan Athletic Bilbao – CA Osasuna karşılaşması için geri sayım sürerken, futbolseverler yayın detaylarına odaklanmış durumda. “Athletic Bilbao Osasuna canlı izleme linki” ve “maç hangi kanalda yayınlanıyor?” soruları özellikle maç saatine yaklaşırken yoğun şekilde araştırılıyor. Resmi yayıncı kanallar üzerinden izlenebilecek mücadele, taraftarlara heyecan dolu anlar vaat ediyor.

ATHLETIC BILBAO – OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga’da heyecan devam ederken Athletic Bilbao ile CA Osasuna arasındaki karşılaşmanın yayın bilgileri netleşti. 21 Nisan 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, S Sport üzerinden Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli yayınla erişim sağlanabilecek. S Sport Plus platformu da internet üzerinden canlı yayın imkânı sunarak maçı takip etmek isteyen izleyicilere alternatif oluşturuyor.

ATHLETIC BILBAO – OSASUNA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

La Liga mücadelesi 21 Nisan 2026 Salı günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

ATHLETIC BILBAO – OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da sahada kritik puanlar için mücadele edecek.

ATHLETIC BILBAO – OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Bilbao ev sahipliği yapacak. Mücadele, İspanya’nın en atmosferik statlarından biri olan San Mamés Stadyumu’nda oynanacak. Taraftar desteğiyle Athletic Bilbao sahaya avantajlı çıkarken, CA Osasuna deplasmanda sürpriz peşinde olacak.