Haberler

Ateş Fatih Uçan kimdir? Ateş Fatih Uçan kaç yaşında, nereli?

Ateş Fatih Uçan kimdir? Ateş Fatih Uçan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde yeniden gündeme gelen isimlerden biri olan Ateş Fatih Uçan hakkında araştırmalar artıyor. Özellikle "Ateş Fatih Uçan kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, Ateş Fatih Uçan kimdir? Ateş Fatih Uçan kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk ve yönetmenlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Ateş Fatih Uçan, son dönemde yeniden merak konusu oldu. Erzurum'dan başlayan hayat yolculuğu, televizyon ve sinema dünyasında hangi projelerle şekillendi? Ateş Fatih Uçan kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi yapımlarla öne çıktı? İşte arama motorlarında sıkça araştırılan Ateş Fatih Uçan hakkında tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ATEŞ FATİH UÇAN KİMDİR?

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur. Oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında çalışmalar yapmış, televizyon ve sinema projelerinde yer almıştır.

ATEŞ FATİH UÇAN KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1978 doğumlu olan Ateş Fatih Uçan, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

Ateş Fatih Uçan kimdir? Ateş Fatih Uçan kaç yaşında, nereli?

ATEŞ FATİH UÇAN NERELİ?

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğmuştur.

ATEŞ FATİH UÇAN'IN KARİYERİ

Ateş Fatih Uçan, hem kamera önünde hem de kamera arkasında görev almıştır. 2016 yılında Rengarenk Yağmurlar adlı kısa filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Oyuncu olarak 2015 yapımı Uzaklarda Arama filminde Bahattin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Fatih-Harbiye dizisinde Asım, Akasya Durağı dizisinde Ali Kemal rollerini oynamıştır. Bunun yanı sıra Şefkat Tepe, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri ve Dedelerimi Evlendirirken gibi projelerde de yer almıştır.

Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmış ve 1000 TL ödül kazanmıştır. Ayrıca 27 Ekim 2017 tarihinde Box'un Yıldızları adlı televizyon programına katılmıştır.

26 Aralık 2010 tarihinde Hülya Aksu ile evlenmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Komisyon raporu sonrası süreçte atılacak ilk adımı paylaştı: Şimdi...
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki vekile konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber

Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu