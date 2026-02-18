Ateş Fatih Uçan kimdir? Ateş Fatih Uçan kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk ve yönetmenlik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Ateş Fatih Uçan, son dönemde yeniden merak konusu oldu. Erzurum'dan başlayan hayat yolculuğu, televizyon ve sinema dünyasında hangi projelerle şekillendi? Ateş Fatih Uçan kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi yapımlarla öne çıktı? İşte arama motorlarında sıkça araştırılan Ateş Fatih Uçan hakkında tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ATEŞ FATİH UÇAN KİMDİR?

Ateş Fatih Uçan, 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur. Oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında çalışmalar yapmış, televizyon ve sinema projelerinde yer almıştır.

ATEŞ FATİH UÇAN KAÇ YAŞINDA?

22 Haziran 1978 doğumlu olan Ateş Fatih Uçan, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ATEŞ FATİH UÇAN NERELİ?

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğmuştur.

ATEŞ FATİH UÇAN'IN KARİYERİ

Ateş Fatih Uçan, hem kamera önünde hem de kamera arkasında görev almıştır. 2016 yılında Rengarenk Yağmurlar adlı kısa filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Oyuncu olarak 2015 yapımı Uzaklarda Arama filminde Bahattin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Fatih-Harbiye dizisinde Asım, Akasya Durağı dizisinde Ali Kemal rollerini oynamıştır. Bunun yanı sıra Şefkat Tepe, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri ve Dedelerimi Evlendirirken gibi projelerde de yer almıştır.

Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılmış ve 1000 TL ödül kazanmıştır. Ayrıca 27 Ekim 2017 tarihinde Box'un Yıldızları adlı televizyon programına katılmıştır.

26 Aralık 2010 tarihinde Hülya Aksu ile evlenmiştir.