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Atatürk’ün köpeğinin adı nedir?

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Atatürk’ün köpeğinin adı nedir?
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Cumhuriyet Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına dair merak edilen konular yeniden gündeme gelirken, Atatürk’ün hayvan sevgisi de sıkça araştırılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilen sorulardan biri, “Atatürk’ün köpeğinin adı nedir?” sorusu oluyor.

Atatürk’ün en çok sevdiği ve hayatı boyunca yanından ayırmadığı köpeğinin adı Foks’tu. Foks, Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki yaşamının bir parçası haline gelmiş ve fotoğraflarda sıkça Atatürk’ün yanında görüntülenmişti. Foks’un tahnit edilmiş bedeni, bugün Anıtkabir’deki müzede ziyaretçilere sergileniyor. İşte Atatürk’ün köpeği Foks’a dair bilinenler.

ATATÜRK’ÜN KÖPEĞİNİN ADI NEDİR?

Atatürk’ün köpeğinin adı Foks. Foks, Atatürk’ün en sevdiği hayvan olarak biliniyor ve Atatürk’ün yakın çevresinde de özel bir yere sahipti.

FOKS NASIL BİR KÖPEKTİ?

Foks, terrier cinsine benzeyen, küçük yapılı bir köpekti. Hareketli ve sadık yapısıyla tanınan Foks, Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki günlük yaşamında sürekli yanında bulunuyordu.

FOKS FOTOĞRAFLARDA ATATÜRK’ÜN YANINDA

Atatürk’ün pek çok fotoğrafında Foks’un da yer aldığı görülüyor. Atatürk’ün çalışma odasında, köşkün bahçesinde ve gezintilerinde yanında olan Foks, Atatürk’ün özel hayatına ilişkin en bilinen detaylardan biri olarak hafızalarda yer etti.

FOKS NEREDE SERGİLENİYOR?

Foks’un ölümünün ardından tahnit edilen bedeni korunarak günümüze ulaştı. Foks, bugün Anıtkabir’deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde, Atatürk’ün kişisel eşyalarıyla birlikte ziyaretçilere sergileniyor. Anıtkabir’i ziyaret edenler, Atatürk’ün sevgili köpeğini müzede görebiliyor.

ATATÜRK’ÜN HAYVAN SEVGİSİ

Atatürk’ün hayvanlara olan sevgisi, hayatına dair anlatılarda sıkça yer alıyor. Foks’un yanı sıra Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde başka hayvanlarla da ilgilendiği biliniyor. Atatürk’ün beyaz atı Sakarya da en çok bilinen hayvanları arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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