Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak, ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandı. 11 öğrencinin tanıklığıyla başlatılan dava, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Mahkeme, yapılan yargılamanın ardından sanık hakkında beraat kararı verdi. Peki, Atatürk'e hakaret eden öğretmen Ramazan Avuşmak kimdir? Detaylar...

ATATÜRK'E HAKARET EDEN ÖĞRETMEN RAMAZAN AVUŞMAK KİMDİR?

Mahkeme heyeti, iddia edilen ifadelerin kullanıldığı sınıf ortamını “kamusal alan” olarak değerlendirmedi. Yapılan incelemede, söz konusu eylemin aleni olmadığı kanaatine varıldı ve bu gerekçeyle beraat kararı verildi. Mahkemenin bu kararı, sınıf içi tartışmaların hukuki açıdan kamusal alanda meydana gelmediği yorumunu gündeme taşıdı.

TEKBİRLERLE KARŞILADILAR

Beraat kararının açıklanmasının ardından adliye binası önünde bir grup vatandaş toplandı ve Ramazan Avuşmak’ı tekbir getirerek karşıladı. Kalabalık, Avuşmak’a destek mesajları verdi. Bu gelişme, karar sonrası yaşanan toplumsal tepkiyi ve halkın ilgisini ortaya koydu.

"BEN DEVLETİMDEN RAZIYIM"

Beraat sonrası kısa bir açıklama yapan Ramazan Avuşmak, Türkiye’de adaletin işlediğini vurguladı ve devlet yetkililerine teşekkür etti. Avuşmak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde adaletli savcılar ve hakimler olduğunu gördük. Ben devletimden razıyım. Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirdim, yine devletimin emrindeyim.”