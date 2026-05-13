Atalay Demirci Yeteneksizsiniz'de birinci oldu mu, Yeteneksizsiniz'de ne zaman yarıştı?

Bir döneme damga vuran yarışma Yetenek Sizsiniz Türkiye ile adını geniş kitlelere duyuran Atalay Demirci yeniden gündemde. İzleyiciler, Atalay Demirci’nin yarışmada birinci olup olmadığını ve Yeteneksizsiniz’e hangi yıllarda katıldığını araştırıyor.

ATALAY DEMİRCİ YETENEKSİZSİNİZ’DE BİRİNCİ OLDU MU?

Stand-up gösterileriyle dikkat çeken Atalay Demirci, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında büyük bir çıkış yakaladı. Yarışma boyunca yaptığı espriler ve sahne performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Demirci, finale kadar yükselmeyi başardı. Atalay Demirci, yarışmanın sezon finalinde birinci olarak önemli bir başarı elde etti.

YETENEKSİZSİNİZ TÜRKİYE’YE NE ZAMAN KATILDI?

Atalay Demirci, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına 2013 yılında katıldı. Yarışmada sergilediği tek kişilik mizah performanslarıyla kısa sürede popüler hale gelen Demirci, jüri üyelerinden ve seyircilerden tam not aldı.

YARIŞMA SONRASI DA GÜNDEMDE KALDI

Yetenek Sizsiniz Türkiye sonrası sahne çalışmalarına devam eden Atalay Demirci, televizyon programları ve çeşitli gösterilerle kariyerini sürdürdü. Yarışmadaki başarısı sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen, uzun süre magazin ve sosyal medya gündeminde yer aldı.