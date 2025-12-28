Atalanta İnter maçı hangi kanalda, Atalanta İnter CANLI izleme linki var mı?

Serie A'nın merakla beklenen karşılaşmalarından birinde Atalanta, güçlü rakibi Inter'i konuk ediyor. Bu önemli mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş bilgileri ve maç saatine dair bilgilere odaklanmış durumda. Atalanta – Inter maçı şifresiz mi yayınlanacak, canlı yayın linki var mı soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.

ATALANTA – INTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Atalanta – Inter karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. Mücadele, Türkiye'de birden fazla spor platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ATALANTA – INTER MAÇI HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Atalanta ile Inter arasında oynanacak Serie A mücadelesi; S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, tercih ettikleri platform üzerinden yayına ulaşabilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital yayın platformu üzerinden hizmet veriyor. Karşılaşma, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın kapsamında izlenebilecek. Mobil cihazlar, tabletler ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

TİVİBU SPOR 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu abonelerine özel olarak yayın yapıyor. Kanal, hem uydu hem de internet altyapısı üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor. Tivibu kullanıcıları, maçı canlı olarak takip edebilecek.

S SPORT 2 CANLI YAYIN VE KANAL BİLGİLERİ

S Sport 2, farklı yayın platformları üzerinden izlenebiliyor. Kablo TV, TV+ ve Vodafone TV kullanıcıları, karşılaşmayı şifreli yayın kapsamında canlı olarak ekranlarına taşıyabilecek.

ATALANTA – INTER MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Atalanta ile Inter arasındaki Serie A mücadelesi, 28 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ATALANTA – INTER MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

ATALANTA – INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Serie A'nın önemli randevularından biri olan Atalanta – Inter maçı, Bergamo'da bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.