Atakan Özkaya kimdir? Atakan Özkaya kaç yaşında nereli, kariyeri?

Atakan Özkaya, tiyatro ve dizi dünyasının genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sahne ve ekran çalışmalarında farklı roller üstlenen Özkaya'nın performansları, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Atakan Özkaya kimdir? Atakan Özkaya kaç yaşında nereli, kariyeri?

Atakan Özkaya, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle adından söz ettiren bir oyuncu. İstanbul doğumlu olan Özkaya, genç yaşına rağmen farklı dizilerdeki rolleriyle dikkat çekiyor. Hem tiyatro hem de dizi projelerinde yer alan kariyeri, izleyicilerin merakını canlı tutuyor. Atakan Özkaya ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Atakan Özkaya, tiyatro ve dizi-film oyuncusudur. 1998 yılında İstanbul'da doğan Özkaya, sahne sanatlarına olan ilgisiyle genç yaşta oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. Maltepe Belediyesi Kent Konseyi ve Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi görmüş, Canan Odacıl Cast Ajansı ile çalışmaktadır. Hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon dizilerinde çeşitli roller üstlenerek kariyerini sürdürmektedir.

ATAKAN ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Atakan Özkaya, 1998 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

ATAKAN ÖZKAYA NERELİ?

Atakan Özkaya, İstanbul doğumludur.

ATAKAN ÖZKAYA'NIN KARİYERİ

Atakan Özkaya, tiyatro ve dizi alanında çeşitli projelerde rol almıştır. Tiyatro sahnelerinde "Ölümün Uykudaki Duruşu" (2019), "Kanlı Nigar" ve "Hacivat Karagöz" gibi oyunlarda performans sergilemiştir. Televizyon dizilerinde ise şunlarda rol almıştır:

  • Kardeşlerim (Sarp Yılmaz, 2022)
  • İçimizdeki Ateş (Fırat, 2022)
  • Hiç (Kaan, 2021)
  • Kalp Atışı (Kokut, 2017)
  • Vatanım Sensin (2016)
  • O Hayat Benim (2014)
  • Şeref Meselesi (2014)

Genç yaşına rağmen hem sahnede hem de ekranlarda çeşitli karakterlere hayat vererek oyunculuk kariyerini geliştirmeye devam etmektedir.

