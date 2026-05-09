Atakan Çelik kimdir? Atakan Çelik kaç yaşında, nereli?

Atakan Çelik, sahne ve ekran dünyasında kısa sürede adından söz ettiren çok yönlü bir sanatçı olarak öne çıkıyor. Oyunculuk, senaristlik ve müzik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Çelik’in kariyer yolculuğu ve özel yaşamıyla ilgili merak edilenler, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi projelerde yer aldığı ve sanat hayatının bilinmeyen detayları haberin devamında sizleri bekliyor.

ATAKAN ÇELİK KİMDİR?

Atakan Çelik, Türk oyuncu, senarist, şarkıcı ve besteci olarak sahne ve ekran dünyasında kısa sürede adını duyurmuş çok yönlü bir sanatçıdır. 2019 yılından bu yana televizyon, sinema ve dijital projelerde yer alan Çelik, özellikle Çok Güzel Hareketler 2 programındaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Kendi şarkılarını da yayınlayan Çelik, sahnedeki yeteneği kadar müzik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

ATAKAN ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

3 Şubat 1990 doğumlu olan Atakan Çelik, 36 yaşındadır.

ATAKAN ÇELİK NERELİ?

Atakan Çelik, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelmiştir.

ATAKAN ÇELİK’İN KARİYERİ

Sakarya Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra kısa bir süre sigorta sektöründe çalıştı. 2015 yılında BKM Mutfak ekibine katılarak oyunculuk eğitimi aldı ve sahne deneyimi kazandı. Sinema kariyerine 2019’da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filmiyle adım attı. 2020 yılında Ramo dizisinde, 2021 yılında ise Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? filminde rol aldı. 2019’dan beri ise Çok Güzel Hareketler 2 programında hem başrol oyuncusu hem de senarist olarak görev alıyor.