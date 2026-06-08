Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Ata Yaşat, "Daha 17" yapımındaki Teoman karakteriyle yeniden gündeme geldi. Daha önce birçok dizi ve projede yer alan başarılı oyuncunun özel hayatı ve kariyer yolculuğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ata Yaşat kimdir? Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? Detaylar haberimizde...

ATA YAŞAT KİMDİR?

Ata Yaşat, 30 Ağustos 2002 tarihinde Ankara'da doğan Türk oyuncudur. Genç yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Yaşat, televizyon ve dijital platform projelerinde yer alarak izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Özellikle "Daha 17", "Sadakatsiz" ve "Hayata Beş Kala" yapımlarındaki performanslarıyla tanınmaktadır.

ATA YAŞAT KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 2002 doğumlu olan Ata Yaşat, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır.

ATA YAŞAT NERELİ?

Ata Yaşat, Ankara doğumludur ve aslen Ankaralıdır.

ATA YAŞAT'IN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Ata Yaşat, televizyon dizileri ve dijital platform projelerinde rol alarak adını duyurdu. "Daha 17", "Sadakatsiz" ve "Hayata Beş Kala" gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, doğal oyunculuğu ve ekran performansıyla öne çıkmaktadır. Televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve dijital platform yapımlarında da yer alan Ata Yaşat, kariyerini Türk eğlence sektöründe sürdürmeye devam etmektedir.