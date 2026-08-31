Ata Ayyıldız kimdir? Sıla Türkoğlu'nun nişanlısı Ata Ayyıldız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın ilişkisi, nişan haberiyle birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Ünlü oyuncunun hayatındaki önemli isimlerden biri olan Ata Ayyıldız'ın yaşamı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. Ata Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Türkoğlu'nun nişanlısı Ata Ayyıldız ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

ATA AYYILDIZ KİMDİR?

Ata Ayyıldız, dijital pazarlama ve girişimcilik alanında çalışmalar yapan genç iş insanları arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Ayyıldız, sosyal medya, dijital medya, markalaşma ve yaratıcı kampanya alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Özel hayatıyla ise oyuncu Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geliyor.

ATA AYYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olduğu tahmin edilen Ata Ayyıldız'ın 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 32 yaşında olduğu düşünülüyor. Ayyıldız'ın doğum günü ve net yaşı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

ATA AYYILDIZ NERELİ?

Ata Ayyıldız'ın nereli olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. İstanbul merkezli olarak yaşayan Ayyıldız, iş ve girişimcilik faaliyetlerini İstanbul'da sürdürüyor.

ATA AYYILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Ata Ayyıldız, dijital pazarlama ve girişimcilik alanında faaliyet gösteriyor. Sosyal medya kampanyaları, influencer çalışmaları, dijital projeler ve markalaşma alanlarında çalışmalar yürüten Ayyıldız, aynı zamanda kahve ve çikolata sektöründe de yatırımlar yapıyor.

ATA AYYILDIZ SILA TÜRKOĞLU İLE NİŞANLANDI MI?

Evet. Ata Ayyıldız, oyuncu Sıla Türkoğlu ile nişanlandı. Çift, 30 Ağustos 2026 Pazar günü aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Böylece Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, evlilik yolunda ilk adımı attı.