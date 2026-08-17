İzmir’in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Seçim sürecinde meclis salonunda kavga yaşanırken, yapılan oylamalar sonucunda AK Parti’nin adayı Asuman Şen başkanvekili olarak seçildi. Şen’in başkanvekili seçilmesiyle birlikte Menderes Belediyesi’nde yönetim AK Parti’ye geçti. Peki, Asuman Şen kimdir, hangi partiden? Menderes Belediye başkanvekili Asuman Şen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ ASUMAN ŞEN KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

Asuman Şen, Menderes Belediye Meclisi’nde AK Parti üyesi olarak görev yapan bir isimdir. Menderes Belediyesi’nin 2026 yılı performans programında da Şen’in belediye meclis üyeleri arasında yer aldığı görülüyor.

Şen, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkanvekili seçiminde AK Parti’nin adayı olarak gösterildi. Dört tur süren seçim sonucunda meclis üyelerinin oylarıyla Menderes Belediye Başkanvekilliği görevine seçildi.

Asuman Şen’in başkanvekili seçilmesi, Menderes Belediyesi açısından yeni bir yönetim döneminin başlaması nedeniyle gündeme geldi.

ASUMAN ŞEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Asuman Şen’in yaşıyla ilgili kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Asuman Şen’in nereli olduğuna ilişkin de kamuoyuna açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.