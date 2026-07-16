Asude Mercan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Asude Mercan neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Asude Mercan oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan Mercan hakkında kamuoyunda "Asude Mercan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor ve neden gözaltına alındı?" soruları gündeme geldi.

ASUDE MERCAN KİMDİR?

Asude Mercan, sosyal medya platformlarında içerik üreten bir dijital içerik üreticisi olarak biliniyor. Özellikle TikTok başta olmak üzere çeşitli sosyal medya mecralarında paylaştığı içeriklerle tanınan Mercan'ın, kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bilgiler kapsamında dijital platformlarda aktif olduğu biliniyor.

Bunun dışında Asude Mercan'ın eğitim hayatı, kariyer geçmişi veya farklı bir meslek alanında faaliyet gösterdiğine ilişkin resmi kurumlar ya da kendisi tarafından doğrulanmış kapsamlı bir açıklama bulunmuyor. Kamuoyuna açık kaynaklarda yer alan bilgiler, ağırlıklı olarak sosyal medya faaliyetleriyle sınırlı kalıyor.

Soruşturma kapsamında isminin gündeme gelmesinin ardından hakkında yapılan araştırmalar artarken, resmi makamlar tarafından kimliğine ilişkin ek bir açıklama paylaşılmış değil.

ASUDE MERCAN KAÇ YAŞINDA?

Asude Mercan'ın doğum tarihi ve yaşına ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

ASUDE MERCAN NERELİ?

Asude Mercan'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin de doğrulanmış resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşılmış değil.

ASUDE MERCAN NE İŞ YAPIYOR?

Kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda Asude Mercan'ın sosyal medya içerik üreticisi olarak faaliyet gösterdiği biliniyor.

Özellikle TikTok platformunda içerikler paylaşan Mercan'ın dijital içerik üretimi yaptığı ifade ediliyor. Bunun dışında farklı bir mesleği veya iş faaliyetine ilişkin doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Mesleki geçmişi hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olduğundan, yalnızca doğrulanabilen sosyal medya içerik üreticiliği faaliyeti bilinen çalışma alanı olarak öne çıkıyor.

ASUDE MERCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Asude Mercan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında yer aldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci kimlikleriyle tanınan bazı kişilerin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımı kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı verildi.

Asude Mercan da bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre soruşturma süreci devam ediyor.

Öte yandan, gözaltı kararı bir soruşturma tedbiri niteliğinde olup, soruşturma süreci tamamlanıncaya ve yargı makamlarınca kesin bir karar verilinceye kadar kişiler hakkında hukuki süreç devam etmektedir. Resmi makamlar tarafından dosyaya ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde kamuoyuna yansıyan bilgiler de güncellenecektir.