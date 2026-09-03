Haberler

"Astronot" kelimesinin, kelimesi kelimesine karşılığı hangisidir?

'Astronot' kelimesinin, kelimesi kelimesine karşılığı hangisidir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırıyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, gündem olmayı sürdürüyor. "Astronot" kelimesinin, kelimesi kelimesine karşılığı hangisidir?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker’de yöneltilen sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Programda sorulan ilginç ve düşündüren sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. "Astronot" kelimesinin, kelimesi kelimesine karşılığı hangisidir?

"ASTRONOT" KELİMESİNİN, KELİMESİ KELİMESİNE KARŞILIĞI HANGİSİDİR?

Uzay yolcusu

Yıldız denizcisi

Gökyüzü gözlemcisi

Gezegen araştırmacısı

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu