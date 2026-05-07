Aston Villa Nottingham Forest maçı hangi kanalda, Aston Villa Nottingham Forest maçı nereden CANLI izlenir?

ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde final biletinin sahibini bulacağı dev randevu için nefesler tutuldu! İngiliz futbolunun iki köklü kulübü Aston Villa ve Nottingham Forest, yarı final rövanş mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Villa Park’ın büyüleyici atmosferinde oynanacak bu tarihi maç öncesinde futbolseverler, "Aston Villa - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Avrupa’nın zirvesine giden yoldaki bu dev eşleşmenin tüm detayları...

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanında tansiyon yükseliyor. Aston Villa ile Nottingham Forest arasındaki bu kritik rövanş mücadelesi, 07 Mayıs 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Final yolundaki en önemli durak olan bu dev maçın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak açıklandı.

ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa kupalarındaki heyecanı şifresiz olarak evlerimize taşıyan TRT 1, bu akşamki dev maçı da canlı yayınlayacak. Aston Villa ve Nottingham Forest arasındaki bu nefes kesen mücadele, TRT 1 ekranlarından tüm Türkiye’ye şifresiz ve HD kalitesinde sunulacak.

TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyon başından takip edecek taraftarlar için TRT 1 erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Uydu: Türksat üzerinden şifresiz olarak veya tabii dijital platformu üzerinden canlı takip edilebilir.

DEV YARI FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki İngiliz ekibinin Avrupa sahnesindeki tarihi randevusuna Birmingham şehri ev sahipliği yapıyor. Karşılaşma, Aston Villa’nın efsanevi stadı Villa Park'ta gerçekleştirilecek. Kendi seyircisi önünde avantajlı bir skorla finale yürümek isteyen Aston Villa, Nottingham Forest’ın katı savunmasını aşmaya çalışacak.

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNAL YOLU

Bu akşam Birmingham’da oynanacak 90 dakikanın sonunda galip gelen veya turu geçen taraf, UEFA Avrupa Ligi büyük finalinde yer alma hakkı kazanacak. İngiltere derbisi tadında geçecek olan bu yarı final mücadelesinde, her iki takımın da sahadaki her bir metre için vereceği amansız mücadele sporseverlere unutulmaz bir futbol gecesi yaşatacak. Şifresiz ve kesintisiz yayın keyfi için saat 22:00’de TRT 1 ekranlarında olmayı unutmayın!