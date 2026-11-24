Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aston Villa Fenerbahçe'yi 6-0 yendi mi sorusunun yanıtı evet. Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında 14 Ekim 2026'da Villa Park'ta Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti. Aston Villa 6-0 Fenerbahçe skoru gerçek ve sarı lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgileri arasında yer aldı.

ASTON VİLLA 6-0 FENERBAHÇE GERÇEK Mİ?

Evet, gerçek. Aston Villa ile Fenerbahçe arasında 14 Ekim 2026'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İngiliz ekibinin 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşma Aston Villa'nın iç saha maçlarını oynadığı Villa Park'ta yapıldı.

ASTON VİLLA FENERBAHÇE MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Aston Villa'nın gollerini şu isimler kaydetti:

12' Johan Manzambi

31' Nicolas Jackson

39' Nicolas Jackson

68' Ross Barkley (penaltı)

72' Ross Barkley

90' Tammy Abraham

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Aston Villa, ikinci yarıda bulduğu üç golle farkı altıya çıkardı.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA KARŞISINDA NEDEN FARKLI KAYBETTİ?

Maçın ardından yapılan değerlendirmelerde Fenerbahçe'nin oyunun kontrolünü erken kaybettiği, savunmada geç reaksiyon verdiği ve oyun içinde sorunlara çözüm üretemediği vurgulandı. Yorumcular, yenilginin yalnızca savunma hatalarından değil, takımın genel performansından kaynaklandığını öne sürdü.

Aston Villa'nın o maça Premier Lig'deki ilk altı maçında yalnızca bir galibiyet alarak çıkmış olması da 6-0'lık skoru daha dikkat çekici hale getirdi.

ASTON VİLLA BU AKŞAM GALATASARAY'LA OYNUYOR

Fenerbahçe'yi 6-0 yenen Aston Villa, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Galatasaray'a konuk oluyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Galatasaray, İngiliz ekibi karşısında Türk futbolunun rövanşını almayı hedefliyor.