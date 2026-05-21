Magazin dünyasında son günlerde yaşanan gelişmeler, oyuncu Aslı Turanlı’nın yeniden gündem olmasına neden oldu. Hakkında ortaya atılan iddialar ve yürütüldüğü belirtilen Aslıhan Turanlı kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Aslıhan Turanlı neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ASLIHAN TURANLI KİMDİR?

Magazin ve televizyon dünyasında adı zaman zaman gündeme gelen Aslı Turanlı, 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren sanatla ilgilenen Turanlı, ilkokul dönemlerinden itibaren sahne sanatlarına yönelmiş ve bu alandaki eğitimlerini profesyonel bir zemine taşımıştır.

Eğitim hayatında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde çeşitli sanat ve oyunculuk eğitimleri alan Aslı Turanlı, üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik eğitiminin ardından kariyer planını sanat alanında şekillendiren Turanlı, oyunculuk üzerine yoğunlaşarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu’nda eğitimlerine devam etmiştir.

Kariyerinin ilk dönemlerinde tiyatro projelerinde yer aldığı bilinen Aslı Turanlı, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle ekran karşısına çıkmıştır. Özellikle Kanal D’de yayınlanan uzun soluklu dizi “Arka Sokaklar” ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Ayrıca “Aslı Gibidir” adlı yapımda da rol almıştır.

Biyografik bilgileri zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da, Aslı Turanlı’nın özel hayatına dair detayların sınırlı olduğu bilinmektedir.

ASLIHAN TURANLI KAÇ YAŞINDA?

Aslı Turanlı, 1993 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

ASLIHAN TURANLI SEVGİLİSİ KİM?

Aslı Turanlı’nın özel hayatı, kamuoyunda ve magazin basınında zaman zaman merak konusu olmaktadır. Ancak şu an için Aslı Turanlı’nın sevgilisi olduğuna dair doğrulanmış ve resmi kaynaklar tarafından teyit edilmiş bir bilgi bulunmamaktadır.

ASLIHAN TURANLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı iddiaları gündeme gelmiştir. Söz konusu soruşturmanın uyuşturucu madde kullanımına yönelik olduğu öne sürüldü.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden bir kısmının işlemlerinin sürdüğü belirtilmiştir. Bu süreçte Aslı Turanlı’nın da gözaltı listesinde yer aldığı belirtildi.