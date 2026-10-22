Aslı Zengin kimdir? Tuzlu Kahve'den ayrılan senarist hangi dizileri yazdı?

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Tuzlu Kahve ekrana geldiğinden beri dizinin senaryosu Aslı Zengin'in elinden çıkıyordu. 22 Ekim 2026'da bu değişti. Zengin projeden ayrıldı ve yeni bölümleri yazma işi, daha önce Kavak Yelleri ile Baba gibi dizilerde imzası bulunan Ekin Atalar'a geçti.

Poll Films'in yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği dizi, Star TV'de salı akşamları saat 20.00'de yayınlanıyor.

ASLI ZENGİN TUZLU KAHVE'DEN AYRILDI MI?

Evet, Aslı Zengin Tuzlu Kahve'nin senaristliğini bıraktı. Ayrılığı ilk olarak gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu; yapım tarafı ise senarist değişikliğinin nedenine dair bugüne kadar bir açıklama yapmadı.

ASLI ZENGİN KİMDİR?

Aslı Zengin, televizyon dizileri yazan bir senarist. Tuzlu Kahve'de ilk bölümden ayrılana kadar senaryoyu Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak'ın da bulunduğu ekiple birlikte yazdı.

Banu Zengin Tak'la ortaklığı yeni değil. İkili, 2020 yazında FOX ekranlarına gelen bir dizinin senaryosunu da birlikte yazmıştı.

ASLI ZENGİN HANGİ DİZİLERİ YAZDI?

Aslı Zengin'in senaryosunu yazdığı dizilerden biri, Gold Film'in çektiği ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış. Senaryoyu Banu Zengin'le birlikte yazdı.

Bay Yanlış'ın ilk bölümü 26 Haziran 2020'de FOX'ta yayınlandı. Yaz dizisi olarak başlayan yapım 14 bölüm sürdü. Final 2 Ekim 2020'de geldi. Zengin'in bundan altı yıl sonraki işi ise Star TV'nin Tuzlu Kahve'si oldu.

TUZLU KAHVE'Yİ ARTIK KİM YAZACAK?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümlerini Ekin Atalar yazacak. 1979 doğumlu Atalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun.