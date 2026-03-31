Aslı Bekiroğlu'nun sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oldu? Aslı Bekiroğlu ne açıklama yaptı?

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Geçirdiği ameliyatlar ve zorlu tedavi süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar, hem hayranlarının hem de magazin gündeminin merak odağı haline geldi. Bekiroğlu’nun sağlık durumu, ameliyatın nedeni ve paylaştığı çarpıcı detaylar, kafalarda pek çok soru işareti bıraktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASLI BEKİROĞLU’NUN HASTALIĞI NEDİR?

Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği miyom ameliyatı sonrası komplikasyonlar yaşadı. Yanlış yapılan bu ameliyat nedeniyle toplam 6 kez farklı operasyon geçirmek zorunda kaldı. Özellikle ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonlar ciddi sağlık sorunlarına yol açtı ve ölüm riski atlattığı büyük ameliyatlar geçirdi.

ASLI BEKİROĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncunun sağlık durumu şu anda iyiye gidiyor. Geçirdiği zorlu ameliyatların ardından tedavi süreci devam ediyor ve Bekiroğlu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlanmaya çalışıyor. Doktorları, yaşadığı süreçteki dayanıklılığına şaşırdıklarını belirtti.

ASLI BEKİROĞLU NE AÇIKLAMA YAPTI?

Bekiroğlu, yaşadığı süreci ilk kez detaylarıyla paylaştı. Açıklamasında, yanlış yapılan miyom ameliyatı sonrası defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını, 8-9 saat süren iki büyük ameliyat sonrası ölüm riskini atlattığını söyledi. Ayrıca, bazı doktorların hata olmadığını iddia etmesi üzerine hukuki haklarını kullanmaya karar verdiğini belirtti. Açıklamasını esprili bir dille sonlandırarak, “Seni öldürmeyen şey güçlendirir, son ameliyatımla muhtemelen terminatöre dönüşeceğim” ifadelerini kullandı.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olan Bekiroğlu, 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile gerçekleştirdi. İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi dizilerde ve çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. Özel hayatı ve projeleriyle de sıkça gündeme gelen Bekiroğlu, genç yaşına rağmen kariyerinde dikkat çekici başarılara imza atmıştır.