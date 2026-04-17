Oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyonlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle geçirdiği ameliyat sürecinde ortaya çıkan komplikasyonlar, hem hayranlarını hem de kamuoyunu derinden etkiledi. Oyuncunun tedavi süreci halen devam ederken, hastaneden yaptığı paylaşımlar da yakından takip ediliyor. Peki, Aslı Bekiroğlu ne ameliyatı oldu? Aslı Bekiroğlu'nun hastalığı ne? Detaylar...

ASLI BEKİROĞLU NE AMELİYATI OLDU?

Aslı Bekiroğlu, rahim miyomu nedeniyle cerrahi bir operasyon geçirdi. Rahim miyomu ameliyatı, genellikle iyi huylu tümörlerin alınması amacıyla yapılan ve kadın sağlığı açısından yaygın bir prosedür olarak bilinir.

Ancak Bekiroğlu’nun ameliyat süreci standart bir operasyon olarak ilerlemedi. Operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi sonucu ciddi bir komplikasyon gelişti. Açıklanan bilgilere göre bağırsakta yaklaşık 7 santimetrelik bir kesilme meydana geldi.

Bu durum, oyuncunun ameliyat sonrası sürecini oldukça karmaşık hale getirdi ve birden fazla ek cerrahi müdahaleyi gerekli kıldı. Bekiroğlu, 8 Nisan tarihinde 7. kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu operasyon, komplikasyonların kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası hastane odasından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim.”

ASLI BEKİROĞLU'NUN HASTALIĞI NE?

Aslı Bekiroğlu’nun sağlık sorununun temelinde rahim miyomu bulunuyor. Rahim miyomu, kadınlarda rahimde gelişen iyi huylu tümörlerdir ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

Ancak Bekiroğlu’nun yaşadığı durum yalnızca miyom ile sınırlı kalmadı. Ameliyat sırasında meydana gelen bağırsak kesilmesi, süreci daha ciddi bir noktaya taşıdı. Bu komplikasyon nedeniyle oyuncunun tedavisi uzadı ve birden fazla ameliyat geçirmesi gerekti.

Tedavi süreci halen hastanede devam eden oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda taburcu olmayı beklediğini ancak henüz çıkış yapamadığını ifade etti. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum. Çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz.”

Hastane Süreci ve Kamuoyuna Yansıyan Son Gelişmeler

30 yaşındaki oyuncunun hastanedeki tedavisi sürerken, yaptığı bir diğer paylaşımda duygusal anlar yaşadığı görüldü. Gözyaşlarını tutamadığı videoda yaşadığı sürecin psikolojik etkileri de dikkat çekti.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda destek ve geçmiş olsun mesajı iletildi. Hayranları ve takipçileri, oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.