Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?

Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?
Türk televizyon ve sinema dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Aslı Bekiroğlu, son yıllarda hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve sinema dünyasında kısa sürede adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu, hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Genç yaşına rağmen birçok projede gösterdiği performansla dikkat çeken Bekiroğlu'nun hayatı, kariyer yolculuğu ve ekranlardaki başarıları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında “Adı Mutluluk” dizisiyle adım atmış, sonrasında pek çok dizi, film ve internet platformu projesinde yer almıştır. Ayrıca bazı TV yarışmalarına katılarak ve reklam kampanyalarında yer alarak da geniş bir kitleye ulaşmıştır.

ASLI BEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

ASLI BEKİROĞLU NERELİ?

Aslı Bekiroğlu İstanbul doğumludur.

ASLI BEKİROĞLU'NUN KARİYERİ

Bekiroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümü’nde devam etmiştir. Kariyerinde öne çıkan projeler arasında “İkimizin Yerine”, “Gülümse Yeter”, “Yol Arkadaşım”, “Jet Sosyete”, “Benim Tatlı Yalanım”, “Sen ve Ben”, “Sahte Balayı”, “Yetiş Zeynep” ve “Sonsuza Dek Nedime” gibi dizi ve filmler yer almaktadır. Ayrıca “Maske Kimsin Sen?” ve “Demet Akbağ ile Güldürme Beni” gibi yarışma programlarında da boy göstermiştir.

Sahra Arslan
