Aslantepe ne zaman bitecek, Aslantepe basketbol, voleybol sahaları kaç kişilik, Galatasaray Aslantepe projesi maliyeti ne kadar?

Aslantepe projesi kapsamında yer alacak basketbol ve voleybol salonlarının kapasitesi, spor kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Galatasaray’ın yeni tesis planlamasında modern spor kompleksleri ve çok amaçlı salonlar öne çıkarken, projenin toplam maliyeti de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Aslantepe’nin tamamlanma süreci ve yatırım detayları, kulübün gelecekteki sportif vizyonu açısından büyük önem taşıyor.

ASLANTEPE PROJESİNDE DEV TESİS PLANLAMASI

Galatasaray SK tarafından hayata geçirilecek Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi projesi, Türk spor tarihinin en kapsamlı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ın hemen yanında yükselmesi planlanan dev kompleksin temelinin 23 Nisan Perşembe günü atılması bekleniyor. Proje, futbol dışındaki branşlara modern ve uluslararası standartlarda altyapı sunmayı hedefliyor.

BASKETBOL VOLEYBOL VE KAMP TESİSİ DETAYLARI

Aslantepe projesi kapsamında 13 bin kişilik basketbol salonu, 6 bin 500 kişilik voleybol salonu ve 1000 kişilik judo salonu inşa edilecek. Ayrıca idari bina, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi ve çok amaçlı performans salonu da kompleksin içinde yer alacak. Bu yapıların, Galatasaray’ın amatör branşlardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

ULUSLARARASI STANDARTTA DEV YATIRIM

Kulüp Başkanı Dursun Özbek’in daha önce açıkladığı bilgilere göre proje yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak ve maliyeti 200 milyon dolar seviyesinde olacak. Uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlanan tesisin, hem sporcuların gelişimi hem de kulübün uzun vadeli sportif planlaması açısından stratejik bir yatırım olduğu ifade ediliyor.