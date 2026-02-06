ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Şubat Ankara'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 6 Şubat 2026 saat 14.30'dur.

Tamir çalışmasının 6 Şubat 2026 saat 17.30'da tamamlanması planlanmaktadır.

Esertepe Mahallesi Yellice Sokak içerisinde Q200 çapında düktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Esertepe ve İncirli mahallelerinin alt kotları kesintiden etkilenmektedir.

KALECİK

Kalecik ilçesinde arıza kaynaklı plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 6 Şubat 2026 saat 11.00'dir.

Tamir çalışmalarının 6 Şubat 2026 saat 19.00'da tamamlanması planlanmaktadır.

Kalecik Eşmedere Grup Hattı üzerinde bulunan 160 mm çapındaki ana iletim hattında oluşan arızalar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arıza devam etmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Yüzbey, Tavşancık, Koyunbaba, Yeşilöz, Şemsettin ve Kuyucak mahalleleri kesintiden etkilenmektedir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 6 Şubat 2026 saat 11.55'tir.

Tamir çalışmalarının 6 Şubat 2026 saat 23.55'te tamamlanması planlanmaktadır.

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi ve çevresi kesintiden etkilenmektedir.