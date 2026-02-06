Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Şubat Ankara'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Şubat Ankara'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara son dakika ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 6 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 6 Şubat 2026 saat 14.30'dur.

Tamir çalışmasının 6 Şubat 2026 saat 17.30'da tamamlanması planlanmaktadır.

Esertepe Mahallesi Yellice Sokak içerisinde Q200 çapında düktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Esertepe ve İncirli mahallelerinin alt kotları kesintiden etkilenmektedir.

KALECİK

Kalecik ilçesinde arıza kaynaklı plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 6 Şubat 2026 saat 11.00'dir.

Tamir çalışmalarının 6 Şubat 2026 saat 19.00'da tamamlanması planlanmaktadır.

Kalecik Eşmedere Grup Hattı üzerinde bulunan 160 mm çapındaki ana iletim hattında oluşan arızalar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arıza devam etmektedir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Yüzbey, Tavşancık, Koyunbaba, Yeşilöz, Şemsettin ve Kuyucak mahalleleri kesintiden etkilenmektedir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 6 Şubat 2026 saat 11.55'tir.

Tamir çalışmalarının 6 Şubat 2026 saat 23.55'te tamamlanması planlanmaktadır.

Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Hacıkara Mahallesi Fatih Caddesi ve çevresi kesintiden etkilenmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Trump'ı kızdıracak hamle! Fransa, Grönland'da başkonsolosluk açan ilk AB ülkesi oldu

Avrupa ülkesinden Trump'ı kızdıracak Grönland hamlesi
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç