ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Dağyaka Mahallesi 2010 Caddesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 4 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalardan Dağyaka Mahallesi 2010 Cadde ve bu caddeye bağlı sokaklar etkilenecektir. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

ÇANKAYA

Çiğdem Mahallesi 1550/1 Cadde ODTÜ Çamlık Sitesi ile 1589, 1590 ve 1591 sokaklarda bulunan 100'lük içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle 4 Şubat 2026 tarihinde saat 11.20 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.