Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Şubat Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Dağyaka Mahallesi 2010 Caddesi içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle 4 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalardan Dağyaka Mahallesi 2010 Cadde ve bu caddeye bağlı sokaklar etkilenecektir. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

ÇANKAYA

Çiğdem Mahallesi 1550/1 Cadde ODTÜ Çamlık Sitesi ile 1589, 1590 ve 1591 sokaklarda bulunan 100'lük içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle 4 Şubat 2026 tarihinde saat 11.20 ile 19.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava! Suçlama çok ciddi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor

İran'la ilgili mesajındaki uyarısı Trump'a: Çok riskli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar