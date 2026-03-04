ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Mart Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Mart Ankara su kesintisi saatleri!
ANKARA SU KESİNTİSİ 4 MART
Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
Keçiören
Arıza Kaynaklı Su Kesintisi
Arıza Tarihi: 4 Mart 2026 Saat 11.45
Tahmini Tamir Tarihi: 4 Mart 2026 Saat 17.00
Detay: Basınevleri Selçuklu Caddesi içerisinde Metehan firmasının Q2800'lük yağmur hattı döşeme çalışması sırasında güzergâhına denk gelen Q125'lik düktil şebeke hattının tehlike arz etmesi nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Basınevleri ve Karargâhtepe mahallelerinin alt kotları.
Yenimahalle
Arıza Kaynaklı Su Kesintisi
Arıza Tarihi: 4 Mart 2026 Saat 14.05
Tahmini Tamir Tarihi: 4 Mart 2026 Saat 20.00
Detay: İvedik Mahallesi köy içi dere geçişi çalışması sırasında meydana gelen 200 mm düktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: İvedik Mahallesi köy içi ile İvedik ASKİ lojmanları ve tesisleri.